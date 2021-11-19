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Резніков про міграційну кризу: людей використовують як "біологічну зброю"

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Вашингтон, П'ятниця 19 листопада 2021 18:54
Резніков про міграційну кризу: людей використовують як "біологічну зброю" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міграційна криза на кордонах ЄС є одним із проявів гібридної агресії з боку Росії. Людей використовують в якості "біологічної зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

"(Ситуація з мігрантами – ред.) це прояв гібридної агресії з боку РФ, використовуючи дружній нам білоруський народ. Сьогодні ця атака з використанням мігрантів відбувається проти країн НАТО і ЄС, а саме Литви та Польщі", - сказав Резніков.

За його словами, міграційною кризою Росія тестує єдність Євросоюзу і країн НАТО. При цьому Україна в цій ситуації "йде другим актором ймовірності такого ризику". Глава Міноборони підкреслив, що саме в цьому гібридність російської агресії і полягає.

Резніков також зазначив енергетичний шантаж з боку Москви щодо добудови "Північного потоку-2" і загрози, що Україна нібито перестане постачати газ до Європи.

"Ця міграційна криза - це використання людей як "біологічної зброї". Мало того, вони цинічно беруть гроші з тих нещасних людей, обіцяючи їм прохід до Німеччини, але ж це неправда", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський припустив, що Росія може почати перекидати мігрантів із білоруського кордону до України.

Зазначимо, польська влада впевнена, що Білорусь продовжить відправляти мігрантів на кордон Польщі, забезпечуючи їх небезпечними предметами.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков Міграційна криза
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