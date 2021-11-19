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В Польше уверены, что Беларусь продолжит отправлять мигрантов на границу

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Польша, Пятница 19 ноября 2021 09:59
В Польше уверены, что Беларусь продолжит отправлять мигрантов на границу Фото: Беларусь продолжит отправлять мигрантов к границе Польши (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Польше уверены, что Беларусь продолжит отправлять мигрантов на границу Польши. Людей могут и дальше оснащать опасными предметами для большей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

"В долгосрочном плане Беларуси ничего не изменилось. Мы ожидаем, что белорусы и дальше будут посылать группы иностранцев для нападения на нашу границу, оснащать этих людей опасными предметами, мы также ожидаем все большей агрессии со стороны белорусских официальных лиц", - заявил представитель спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, "блорусский режим пытается сыграть на эмоциях".

"Белорусы проводят определенные мероприятия, чтобы, с одной стороны, сыграть на наших эмоциях, показать несчастья тех, кто находится на нашей границе, и в то же время предоставить им возможность отдохнуть в логистическом центре. С другой стороны, мы имели дело с жестокой игрой, связанной с дезинформационной деятельностью белорусской стороны", - сказал Жарин.

Он отметил. что белорусская администрация обнародовала ложную информацию, предполагающую якобы согласие немецкой стороны на гуманитарные коридоры.

"Это похоже на преднамеренную информацию, которая должна подтвердить слухи, циркулирующие среди мигрантов, и подтвердить их веру в то, что они достигнут Западной Европы", - сказал представитель спецслужб.

Он также добавил, что Беларусь заинтересована в жестокой политической игре с людьми, которых привезли на границу.

Напомним, в рамках поддержки в Польшу отправят около 150 британских солдат. Их направят на белорусско-польскую границу в связи с миграционным кризисом.

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