МВД не исключает переброски Россией мигрантов с белорусской границы в Украину

В Министерстве внутренних дел предполагают, что Россия может начать перебрасывать мигрантов с белорусской границы в Украину. Впрочем, сейчас ситуация на украинском рубеже остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД во время часа вопросов к правительству.

"Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", - отметил Монастырский.

По его словам, МВД готовится к такой ситуации системно и основательно.

"Мы строим систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институты, общественность, международное сообщество. Уверяю, ситуация на границе с Республикой Беларусь сегодня контролируемая и стабильная", - добавил Монастырский.