UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков: контрнаступ буде, найкращий таймінг вибере Генштаб

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю NV.

Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов'язаних зі стратегіями, щоб росіяни не зрозуміли.

"Ми говоримо: так, контрнаступ буде, його завдання - послабити оборону ворога, у певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку", - сказав міністр.

Резніков підкреслив, що точних термінів початку контрнаступу ЗСУ немає, оскільки на це впливають багато чинників. Зокрема, погодні умови та стан ґрунтів.

"Тому саме Генеральний штаб обиратиме найкращий таймінг, як це сталося свого часу, наприклад, на Харківському напрямку", - заявив голова Міноборони.

Що відомо про майбутнє контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше політичне та військове керівництво України неодноразово заявляло, що українська армія готується до контрнаступу. Крім того, оборону Бахмута називали однією з фаз підготовки до контратак, оскільки Росія в боях за місто втратить свій потенціал.

Глава Міноборони Олексій Резніков наголошував, що Україні для наступу потрібна важка техніка та добре підготовлені бійці.

За його словами, ЗСУ можуть розпочати контрнаступ протягом квітня-травня, але на термін впливає погода.

При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниОлексій РезніковГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України