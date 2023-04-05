Резников: контрнаступление будет, лучший тайминг выберет Генштаб

Украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление. Однако подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью NV.

Он отметил, что политическое и военное командование старается максимально открыто коммуницировать, при этом не раскрывая планов, связанных со стратегиями, чтобы россияне не поняли.

"Мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача - ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику", - сказав министр.

Резников подчеркнул, что точных сроков начала контрнаступления ВСУ нет, поскольку на это влияют много факторов. В частности, погодные условия и состояние грунтов.

"Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на Харьковском направлении", - заявил глава Минобороны.

Что известно о будущем контрнаступлении ВСУ

Напомним, ранее политическое и военное руководство Украины неоднократно заявляло, что украинская армия готовится к контрнаступлению. Кроме того, оборону Бахмута называли одной из фаз подготовки к контратакам, поскольку Россия в боях за город потеряет свой потенциал.

Глава Минобороны Олексей Резников подчеркивал, что Украине для наступления нужна тяжелая техника и хорошо подготовленные бойцы.

По его словам, ВСУ могут начать контрнаступление в течение апреля-мая, но на сроки влияет погода.

При этом в США ожидают, что Украина начнет атаки на фронте уже в ближайшие недели.