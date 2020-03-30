Резников о Консультативном совете:  хотим, чтобы ОРДЛО представляли патриоты-переселенцы

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, зачем нужен Консультативный совет с ОРДЛО. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, идея о создании Консультативного совета вызвана необходимостью консультаций с представителями ОРДЛО, упомянутых в Комплексе мер вторых минских соглашений.

"Комплекс мер обязывает Украину проводить эти консультации и согласования, такова позиция, в том числе и наших европейских партнеров", - сказал Резников.

При этом министр отметил, что украинская сторона хочет, чтобы ОРДЛО в Консультативном совете представляли не представители неподконтрольной территории, а вынужденные переселенцы.

"А мы считаем, что там должны присутствовать и те, кто проживает на подконтрольной части, патриоты Украины, выходцы из этих же районов, которые имеют право отстаивать свои интересы", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что подписав протокол в Минске 11 марта украинская власть не пошла дальше, чем прошлая власть в 2014 году. По словам Резникова, это не дает юридических субъектность представителям ОРДЛО.

Также сообщалось, что о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.