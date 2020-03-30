Резніков про Консультативну раду: хочемо, щоб ОРДЛО представляли патріоти-переселенці

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, навіщо потрібен Консультативна рада з ОРДЛО. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ідея про створення Консультативної ради викликана необхідністю консультацій з представниками ОРДЛО, згаданих у Комплексі заходів друге мінських угод.

"Комплекс заходів зобов'язує Україну проводити ці консультації та узгодження, така позиція, в тому числі і наших європейських партнерів", - сказав Резніков.

При цьому міністр зазначив, що українська сторона хоче, щоб ОРДЛО в Консультативній раді представляли не представники непідконтрольної території, а вимушені переселенці.

"А ми вважаємо, що там повинні бути і ті, хто проживає на підконтрольній частини, патріоти України, вихідці з цих районів, які мають право відстоювати свої інтереси", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що підписавши протокол в Мінську 11 березня українська влада не пішла далі, ніж минула влада в 2014 році. За словами Рєзнікова, це не дає юридичних суб'єктність представникам ОРДЛО.

Також повідомлялося, що про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.