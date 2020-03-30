Резников: подписав протокол в Минске 11 марта мы не пошли дальше предыдущей власти

Фото: Алексей Резников (kievcity.gov.ua)

Подписи не предоставляют юридическую субъектность представителям "ЛДНР"

Подписав протокол в Минске 11 марта украинская власть не пошла дальше, чем прошлая власть в 2014 году. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, наличие подписей под протоколом Трехсторонней контактной группы представителей "ЛДНР" не предоставляет им юридическую субъектность.

"Если мы подтвердили полномочия Захарченко и Плотницкому в 2014 году, позволив им подписаться под Минскими соглашениями наряду с полномочными представителями Украины, России и ОБСЕ, то ничего более мы не сделали и сейчас. Украинская сторона в минском процессе сейчас не пошла дальше, чем украинская сторона в 2014 году - субъектность непризнанных республик не появляется от этого", - сообщил Резников.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан в частности и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Ранее РБК-Украина писало, что Резников в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.