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Историческая встреча по Украине в Рамштайне началась. Глава Пентагона назвал ее цель

Новина українською →
Берлин, Вторник 26 апреля 2022 16:39
Историческая встреча по Украине в Рамштайне началась. Глава Пентагона назвал ее цель Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о начале встречи представителей более 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Глава Пентагона добавил, что главная цель переговоров - гарантии безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Остина.

"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России", - написал в своем Twitter глава Пентагона.

Он подчеркнул, что главная цель встречи - это договориться о краткосрочных и долгосрочных требованиях безопасности Украины. К своему посту Остин прикрепил несколько фотографий с переговоров. На них можно увидеть министра обороны Украины Алексея Резникова.

Фото: встреча в Рамштайне по Украине (twitter.com/SecDef)

Напомним, сегодня, 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча глав Минобороны 40 стран по координации военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению

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