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Резніков і заступник генсека НАТО обговорили "деякі цікаві речі" напередодні саміту у Вільнюсі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане. Під час них вони обговорили "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.

Про це заявив Резніков на полях Першої Чорноморської конференції з безпеки в Бухаресті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, на який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч із паном Єнсом Столтенбергом відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", - заявив він.

Міністр повідомив, що зустріч із Джоане мала робочий характер, і було обговорено "різні деталі" та здійснено "необхідний обмін думками".

Нагадаємо, нещодавно Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Як повідомлялося, генсек НАТО зазначає, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

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НАТООлексій РезніковВійна Росії проти України