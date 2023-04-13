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Резников и замгенсека НАТО обсудили "некоторые интересные вещи" в преддверии саммита в Вильнюсе

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане. В ходе них они обсудили "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе.

Об этом заявил Резников на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях "Рамштайна", - заявил он.

Министр сообщил, что встреча с Джоане носила рабочий характер, и были обсуждены "различные детали" и осуществлен "необходимый обмен мнениями".

Напомним, недавно Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Как сообщалось, генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

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