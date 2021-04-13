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Резников: действие "Минска" формально завершилось в декабре 2015 года

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 18:08
Резников: действие "Минска" формально завершилось в декабре 2015 года Фото: Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Формально действие минских договоренностей завершилось 31 декабря 2015 года. Однако Украина продолжает их выполнять и считать действующей площадкой, поскольку они являются единственной действующей базой для консультаций по Донбассу.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-выступления на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента на тему "Шестая годовщина Минских договоренностей: обмен мнениями о достижениях и вызовы, впереди".

"Формально, действие минских договоренностей завершилось 31 декабря 2015 года, так как именно эта дата указана в этих документах. Но поскольку это единственная база для консультаций, Украина продолжает их выполнение и считает действующей площадкой, которая дает нам шанс наконец получить мир. Мы заинтересованы в достижении этого мира", - заявил он.

Резников отметил, что минские договоренности должны быть модернизированы.

"Мы подчеркиваем, что договоренности должны быть модернизированы, поскольку некоторые пункты не только не позволяют быть выполненными сегодня, поскольку время истекло, но и противоположны по толкованиям и противоречат стандартам ОБСЕ. Мы считаем, что эти моменты надо обсуждать и уточнять", - добавил он.

Напомним, ранее Резников заявил, что Украина не будет отправлять делегацию на переговоры в Минск, поскольку он занимает антиукраинскую позицию.

Кроме того, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина заявил, что перенос заседаний из Минска является очень отдаленной перспективой.

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