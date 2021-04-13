ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков: дія "Мінська" формально завершилася в грудні 2015 року

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 18:08
Резніков: дія "Мінська" формально завершилася в грудні 2015 року Фото: Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: РБК-Україна

Формально дію мінських домовленостей завершилося 31 грудня 2015 року. Проте Україна продовжує їх виконувати і вважати чинним майданчиком, оскільки вони є єдиною діючою базою для консультацій з Донбасу.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час онлайн-виступу на засіданні Комітету у закордонних справах Європейського парламенту на тему "Шоста річниця Мінських домовленостей: обмін думками про досягнення та виклики, попереду".

"Формально, дія мінських домовленостей завершилася 31 грудня 2015 року, бо саме ця дата вказана в цих документах. Але оскільки це єдина база для консультацій, Україна продовжує їх виконання і вважає діючою площадкою, яка дає нам шанс нарешті отримати світ. Ми зацікавлені у досягненні цього світу", - заявив він.

Резніков зазначив, що мінські домовленості повинні бути модернізовані.

"Ми підкреслюємо, що домовленості мають бути модернізовані, оскільки деякі пункти не тільки не дозволяють бути виконаними сьогодні, оскільки час минув, але і протилежні за тлумаченнями і суперечать стандартам ОБСЄ. Ми вважаємо, що ці моменти треба обговорювати і уточнювати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Він заявив, що Україна не буде відправляти делегацію на переговори в Мінськ, оскільки він займає антиукраїнську позицію.

Крім того, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі РБК-Україна заявив, що перенесення засідань з Мінська є дуже віддаленою перспективою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Алексей Резников мінські угоди
NEWS
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори