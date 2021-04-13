Резніков: дія "Мінська" формально завершилася в грудні 2015 року

Формально дію мінських домовленостей завершилося 31 грудня 2015 року. Проте Україна продовжує їх виконувати і вважати чинним майданчиком, оскільки вони є єдиною діючою базою для консультацій з Донбасу.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час онлайн-виступу на засіданні Комітету у закордонних справах Європейського парламенту на тему "Шоста річниця Мінських домовленостей: обмін думками про досягнення та виклики, попереду".

"Формально, дія мінських домовленостей завершилася 31 грудня 2015 року, бо саме ця дата вказана в цих документах. Але оскільки це єдина база для консультацій, Україна продовжує їх виконання і вважає діючою площадкою, яка дає нам шанс нарешті отримати світ. Ми зацікавлені у досягненні цього світу", - заявив він.

Резніков зазначив, що мінські домовленості повинні бути модернізовані.

"Ми підкреслюємо, що домовленості мають бути модернізовані, оскільки деякі пункти не тільки не дозволяють бути виконаними сьогодні, оскільки час минув, але і протилежні за тлумаченнями і суперечать стандартам ОБСЄ. Ми вважаємо, що ці моменти треба обговорювати і уточнювати", - додав він.