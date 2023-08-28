UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков про ядерну зброю РФ в Білорусі: ми ще не бачили фактів

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна не має підтверджених даних щодо того, що Росія перекинула ядерне озброєння до Білорусі.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"За нашою інформацією, ми ще не бачили фактів (перекидання ядерки в РБ). І в мене є деякі сумніви, я поясню. Якби Росія дійсно прийняла рішення це зробити, вони б контролювали це самі. Якщо є ілюзії у глави Білорусі, що він буде це контролювати, він глибоко помиляється. Це буде привід для аншлюсу Білорусі повністю, якщо вони туди зайдуть з цим (росіяни зайдуть з ядеркою)", - сказав Резніков.

Він вважає, що розміщення ядерного озброєння є великим ризиком для незалежності Білорусі.

Резніков додав, що попри це, добре, що європейські друзі України, зокрема поляки та литовці, залишаються насторожі щодо цієї теми.

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. При цьому глава Кремля розповів про передачу білоруським військовим ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерну зброю.

Вже 25 травня Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Такої інформації не підтверджували ні країни Заходу, ні білоруські моніторингові канали.

Через місяць CNN з посиланням на неназваних представників американської розвідки повідомляло, що у США не сумніваються у переміщенні першої партії російської ядерної зброї до Білорусі.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія вже перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща нібито фіксує цей процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьОлексій РезніковВійна Росії проти УкраїниЯдерна зброяРосійська ФедераціяАнджей Дуда