Резников: уже не будет как раньше, все должны быть готовы защищать Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что после агрессии России в отношениях между странами уже не будет как раньше. Поэтому все граждане должны быть готовы защищать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ArmyInform .

"Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача - перестроить сознание. Наш агрессивный сосед никуда не денется", - отметил Резников.

По его словам, даже если война закончится завтра, и Россия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса, на достижение неконфликтного сосуществования уйдут десятилетия.

"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мнений о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта", - подчеркнул Резников.