Резников: уже не будет как раньше, все должны быть готовы защищать Украину
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что после агрессии России в отношениях между странами уже не будет как раньше. Поэтому все граждане должны быть готовы защищать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ArmyInform.
"Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача - перестроить сознание. Наш агрессивный сосед никуда не денется", - отметил Резников.
По его словам, даже если война закончится завтра, и Россия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса, на достижение неконфликтного сосуществования уйдут десятилетия.
"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мнений о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".
Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.