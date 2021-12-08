Резніков: вже не буде як раніше, всі мають бути готові захищати Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що після агресії Росії у відносинах між країнами вже не буде як раніше. Тому всі громадяни повинні бути готові захищати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ArmyInform .

"Напад Росії багато чого змінив. Але і в суспільстві, і в самій армії як і раніше зберігається багато інерції. Стоїть найскладніше завдання - перебудувати свідомість. Наш агресивний сусід нікуди не дінеться", - зазначив Резніков.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться завтра, і Росія піде з окупованого Криму і окремих районів Донбасу, на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

"Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат відносин між громадянами і владою. Це база для нового публічного контракту", - підкреслив Резніков.