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Резніков: вже не буде як раніше, всі мають бути готові захищати Україну

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Київ, Середа 08 грудня 2021 13:26
Резніков: вже не буде як раніше, всі мають бути готові захищати Україну Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Олександр Мороз

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що після агресії Росії у відносинах між країнами вже не буде як раніше. Тому всі громадяни повинні бути готові захищати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ArmyInform.

"Напад Росії багато чого змінив. Але і в суспільстві, і в самій армії як і раніше зберігається багато інерції. Стоїть найскладніше завдання - перебудувати свідомість. Наш агресивний сусід нікуди не дінеться", - зазначив Резніков.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться завтра, і Росія піде з окупованого Криму і окремих районів Донбасу, на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

"Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат відносин між громадянами і владою. Це база для нового публічного контракту", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що вторгнення Росії до України може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.

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Російська Федерація Олексій Резніков
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