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Резніков про авіаційну коаліцію: українські пілоти чекають початку навчання на F-16

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Київ, Субота 20 травня 2023 12:32
Резніков про авіаційну коаліцію: українські пілоти чекають початку навчання на F-16 Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав створення авіаційної коаліції. Він заявив, що українські пілоти чекають початку навчання на сучасних винищувачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони в Twitter.

Резніков подякував своїм колегам - главі Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборону Британії Бену Воллесу, главі Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, міністрам оборони Бельгії Людивін Дедондер та Данії Трольсу Лунду Пульсену.

"Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав", - наголосив Резніков.

Що відомо про авіаційну коаліцію

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте заявили, що будуть працювати над створенням авіаційної коаліції для України. Мова йде про надання американських винищувачів F-16.

Вчора президент США Джо Байден заявив, що підтримує початок навчань українських пілотів на F-16. Проте наразі невідомо, хто саме та коли надасть Україні сучасні військові літаки.

При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зараз формується міжнародна коаліція для надання Україні винищувачів.

Також варто зазначити, що у Міноборони України сподіваються отримати від партнерів близько 40-50 винищувачів F-16. Така кількість дасть можливість сформувати три-чотири ескадрильї.

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