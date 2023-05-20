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Резников об авиационной коалиции: украинские пилоты ждут начала обучения на F-16

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Киев, Суббота 20 мая 2023 12:32
Резников об авиационной коалиции: украинские пилоты ждут начала обучения на F-16 Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал создание авиационной коалиции. Он заявил, что украинские пилоты ждут начала обучения на современных истребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Twitter.

Резников поблагодарил своих коллег - главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Британии Бена Уоллеса, главу Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, министров обороны Бельгии Людивин Дедондера и Дании Трольса Лунда Пульсена.

"Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло" , - подчеркнул Резников.

Что известно об авиационной коалиции

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили, что будут работать над созданием авиационной коалиции для Украины. Речь идет о предоставлении американских истребителей F-16.

Вчера президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на F-16. Однако пока неизвестно, кто именно и когда предоставит Украине современные военные самолеты.

При этом руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас формируется международная коалиция для предоставления Украине истребителей.

Также стоит отметить, что в Минобороны надеются получить от партнеров около 40-50 истребителей F-16. Такое количество позволит сформировать три-четыре эскадрильи.

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