ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 18:31
У Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot Ілюстративне фото: у Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel, про це заявив командир німецького навчального підрозділу.

За його словами, навчання українських військових у Німеччині зараз просувається швидко, оскільки вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

"Справа йде швидше, ніж очікувалося", - додав він.

Варто зауважити, що зараз на одному з об'єктів Бундесверу в Німеччині відбувається навчання близько 70 українських військових на ЗРК Patriot, яке триватиме близько двох тижнів.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині.

Також ми писали, що ще в середині січня такі тренування на Patriot почалися у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Допомога Україні ПВО Військова допомога
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян