Резніков анонсував "подарунки" у військовій допомозі від партнерів: будуть весь рік

Протягом наступного року Україну очікують "подарунки" у військовій допомозі від партнерів. Вона буде системна та щомісячна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Американський військово-промисловий комплекс вже працює. Тобто, одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це запуск потужностей виробничих країн, які підтримують Україну в цій війні", - каже Резніков.

За його словами, на сьогодні вже відбулися замовлення, і не тільки в США, а й в Німеччині, Франції, Чехії, Словаччині Румунії та інших країнах.

"Вже поставлено замовлення і їх виробництва вже працюють над забезпеченням України. І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної зброї та амуніції", - анонсував Резніков.

На уточнююче питання, чи чекають Україну в наступному році "подарунки" у військовій допомозі, він відповів: "Так".

"Причому хочу підкреслити, що протягом всього року. Тобто системно та щомісячно для того, щоб забезпечити стабільність нашого спротиву і стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що Конгрес США хоче виділити 44,9 млрд доларів термінової допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Додамо, що США досі не передали жодної військової допомоги Україні за ленд-лізом, але Вашингтон надає Україні озброєння за іншими програмами і українцям пояснили, чому так відбувається.

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