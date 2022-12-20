Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров: будут весь год

В следующем году Украину ждут "подарки" в военной помощи от партнеров. Она будет системной и ежемесячной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Американский военно-промышленный комплекс уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" - это запуск мощностей производственных стран, которые поддерживают Украину в этой войне", - говорит Резников.

По его словам, на сегодняшний день уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Чехии, Словакии Румынии и других странах.

"Уже поставлены заказы и их производства уже работают над обеспечением Украины. И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого оружия и амуниции", - анонсировал Резников.

На уточняющий вопрос, ждут ли Украину в следующем году "подарки" в военной помощи, он ответил: "Да".

"Причем хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", - отметил Резников.

Напомним, сегодня мы писали о том, что Конгресс США хочет выделить 44,9 млрд. долларов срочной помощи Украине и союзникам по НАТО.

Добавим, что США до сих пор не передали ни одной военной помощи Украине по ленд-лизу, но Вашингтон предоставляет Украине вооружение по другим программам и украинцам объяснили, почему так происходит.

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