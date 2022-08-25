Резников анонсировал "хорошие новости" до конца года

До конца года украинцы получат "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война сказать сложно.

"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", - сказал он.

При этом он не был таким же оптимистичным по поводу сроков окончания войны, но заверил, что "сломаем хребет этому Голиафу".

"Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц (война, - ред.) - потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса - это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу", - добавил Резников.