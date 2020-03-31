Резкое снижение: что происходит с курсом доллара 31 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 34 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 45 копеек до 31,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,55 (28,00 - 30 марта), продажи - 28,24 (28,58 - 30 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,09 (30,59 - 30 марта), продажи - 31,06 (31,51 - 30 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,16 - 30 марта), продажи 3,64 (3,67 - 30 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 31 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 41 копейку до 31,15 гривен за евро. Однако к 12:00 курс упал до 27,53-27,57 грн/доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 марта справочный курс на уровне 27,62 грн/доллар, понизив его по сравнению с 30 марта (28,05 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,80 - 28,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украина получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.