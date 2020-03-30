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Курс доллара в обновленном макропрогнозе заложен на уровне 29,5 гривен

Новости » Финансы     30.03.2020 - 00:14
Курс доллара в обновленном макропрогнозе заложен на уровне 29,5 гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн

В курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн. Об этом свидетельствует инфографика относительно ключевых параметров нового макроэкономического прогноза, который в своем Тelegram-канале обнародовал прем'ер-министр Украины Денис Шмигаль.

Так, по данным Кабмина, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Также прогнозируется, что среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

Как отмечают в правительстве, с учетом инфляции зарплата фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом.

Уровень безработицы, согласно этой инфографикой, прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Курс доллара в обновленном макропрогнозе заложен на уровне 29,5 гривен

Напомним, в Кабинете министров Украины ожидают улучшения экономической ситуации уже во втором полугодии 2020 года.

На внеочередном заседании Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета через коронавирус. Также правительство на 4% уменьшит расходы на образование.

РБК-Украина писало, что НБУ не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая заключается в сглаживании чрезмерных колебаний.

В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии Кабмин упростил процедуру получения пособия по безработице на период карантина
Новости Украины курсы валютэкономика УкраиныДенис Шмыгаль
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