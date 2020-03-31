Різке зниження: що відбувається з курсом долара 31 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 34 копійки до 28,24 гривень за долар, курс євро знизився на 45 копійок до 31,06 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,55 (28,00 - 30 березня), продажу - 28,24 (28,58 - 30 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,09 (30,59 - 30 березня), продажу - 31,06 (31,51 - 30 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,16 - 30 березня), продажу 3,64 (3,67 - 30 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 31 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 41 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 27,53-27,57 грн/долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 березня довідковий курс на рівні 27,62 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 березня (28,05 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,80 - 28,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україна отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.