ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Новости » Экономика     31.03.2020 - 10:40
Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дешевле 28 гривен, евро - дешевле 31 гривны

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 41 копейку до 31,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7800 - 27,8500 грн/доллар, евро 30,5468 - 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3523 - 0,3534 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7800

27,8500

EUR/UAH

30,5468

30,6210

RUB/UAH

0,3523

0,3534

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Напомним, 30 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 30,9750 - 31,0302 грн/евро, российский рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 28,0615 гривен за 1 доллар (-0,1215 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет 28,183 гривен за 1 доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, Ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.

НБУ на 31 марта снизил официальный курс доллара Рост курса доллара приостановился на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь