У резиденцію Макрона приходили з обшуками

Судове розслідування відкрили ще у жовтні 2025 року. Слідство перевіряє можливі факти корупції, фаворитизму, незаконного здобуття вигоди та зловживання впливом.

Зокрема, правоохоронці з'ясовують умови, за яких Центр національних пам’яток (CMN) присуджував держконтракти на організацію урочистих церемоній.

У полі зору опинилася компанія Shortcut Events, яка співпрацювала з державними структурами протягом 22 років. За даними ЗМІ, проведення кожної такої церемонії коштувало бюджету близько 2 мільйонів євро.

Опір адміністрації Макрона

Слідчі змогли потрапити до резиденції французького президента Еммануеля Макрона лише з другої спроби після тривалих "інституційних переговорів" між прокуратурою та Єлисейським палацом.

Під час першої спроби обшуку 14 квітня адміністрація Макрона відмовила правоохоронцям у доступі. Тоді посадовці послалися на статтю 67 Конституції Франції, яка гарантує недоторканність резиденції глави держави та звільняє президента від кримінальної відповідальності й обов’язку свідчити під час каденції.

Варто зазначити, що це перший обшук у резиденції французького президента за останні вісім років. Попередній подібний інцидент стався у 2018 році в рамках "справи Беналла", яка була пов'язана з побиттям демонстранта колишнім радником Макрона.