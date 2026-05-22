Війна в Україні

У резиденцію Макрона приходили з обшуками

21:31 22.05.2026 Пт
2 хв
Слідчі змогли потрапити до приміщення лише з другої спроби
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)

У Єлисейському палаці провели обшуки через справу про фінансові махінації під час організації державних поховань видатних діячів у Пантеоні.

Судове розслідування відкрили ще у жовтні 2025 року. Слідство перевіряє можливі факти корупції, фаворитизму, незаконного здобуття вигоди та зловживання впливом.

Зокрема, правоохоронці з'ясовують умови, за яких Центр національних пам’яток (CMN) присуджував держконтракти на організацію урочистих церемоній.

У полі зору опинилася компанія Shortcut Events, яка співпрацювала з державними структурами протягом 22 років. За даними ЗМІ, проведення кожної такої церемонії коштувало бюджету близько 2 мільйонів євро.

Опір адміністрації Макрона

Слідчі змогли потрапити до резиденції французького президента Еммануеля Макрона лише з другої спроби після тривалих "інституційних переговорів" між прокуратурою та Єлисейським палацом.

Під час першої спроби обшуку 14 квітня адміністрація Макрона відмовила правоохоронцям у доступі. Тоді посадовці послалися на статтю 67 Конституції Франції, яка гарантує недоторканність резиденції глави держави та звільняє президента від кримінальної відповідальності й обов’язку свідчити під час каденції.

Варто зазначити, що це перший обшук у резиденції французького президента за останні вісім років. Попередній подібний інцидент стався у 2018 році в рамках "справи Беналла", яка була пов'язана з побиттям демонстранта колишнім радником Макрона.

Нагадаємо, нещодавно під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою. Це вже друга хвиля операції з очищення відомства.

Раніше, 19 травня, НАБУ і САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у справі про корупцію.

