У резиденции Зеленского протестовали из-за инспекции позиций ВСУ

Вечером 10 сентября у резиденции президента Владимира Зеленского протестовали из-за договоренности Трехсторонней контактной группы о проведении инспекции украинских позиций возле Шумов. Участники акции жгли файеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Сначала акция проходила возле Офиса президента в Киеве, а затем протестующие отправились к президентской резиденции в Конча-Заспе. Там участники акции жгли файеры, взрывали петарды и запускали салюты.

Также протестующие оставляли различные надписи на заборе резиденции.

Фото: акция протеста возле резиденции Зеленского (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, вчера ТКГ, по инициативе украинской делегации, договорилась о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе. Инспекцию хотят осуществить, чтобы доказать отсутствие нарушений перемирия со стороны Украины.

Как писало РБК-Украина, инспекция украинских позиций на Донбассе сегодня не состоялась, ее перенесли на неопределенный срок.

Причины срыва совместной инспекции позиций ВСУ на Донбассе назвали в Офисе президента Украины.

Кроме того, после срыва инспекции, боевики обстреляли украинские позиции возле Шумов.