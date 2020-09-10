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Біля резиденції Зеленського протестували через інспекцію позицій ЗСУ

Автор: РБК-Україна

Ввечері 10 вересня біля резиденції президента Володимира Зеленського протестували через домовленість Тристоронньої контактної групи щодо проведення інспекції українських позицій біля Шумів. Учасники акції палили фаєри.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Спочатку акція проходила біля Офісу президента в Києві, а потім протестувальники вирушили до президентської резиденції у Конча-Заспі. Там учасники акції палили фаєри, підривали петарди та запускали салюти.

Також протестувальники залишали різні написи на заборі резиденції.

Фото: акція протесту біля резиденції Зеленського (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора ТКГ, з ініціативи української делегації, домовилася про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів на Донбасі. Інспекцію хочуть здійснити, щоб довести відсутність порушень перемир'я з боку України.

Як писало РБК-Україна, інспекція українських позицій на Донбасі сьогодні не відбулася, її перенесли на невизначений термін.

Причини зриву спільної інспекції позицій ЗСУ на Донбасі назвали в Офісі президента України.

Крім того, після зриву інспекції, бойовики обстріляли українські позиції біля Шумів.

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