"Режим тиші" в Олешках розширили за межі міста, - Меланія Трамп

Вона зазначила, що терміни перемир'я були прискорені, щоб забезпечити безпеку цивільних осіб та полегшити доставку гуманітарної допомоги.

"Географічна зона перемир’я була розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", - повідомила Меланія Трамп.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні о 3:00 годині за київським часом на півдні України розпочався режим тиші, який триватиме до 1 листопада.

Зазначимо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про можливість поширення миротворчих ініціатив першої леді США на інші зони бойових дій.