"Режим тишины" в Олешках расширили за пределы города, - Мелания Трамп

Прекращение огня между Украиной и Россией в Олешках вступило в силу во вторник, 27 октября. Режим тишины был расширен за пределы города для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой леди США Мелании Трамп.
Она отметила, что сроки перемирия были ускорены, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и облегчить доставку гуманитарной помощи.
"Географическая зона перемирия была расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев", - сообщила Мелания Трамп.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня в 3:00 по киевскому времени на юге Украины начался режим тишины, который продлится до 1 ноября.
Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о возможности расширения миротворческих инициатив первой леди США на другие зоны боевых действий.
Кроме того, Financial Times писало, что жителей Олешек сначала вывезут в Россию или временно оккупированный Крым. После этого люди смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.
Детальнее о режиме прекращения огня в Олешках - читайте в материале РБК-Украина.