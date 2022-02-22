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Режим санкций включен? Какие меры грозят России после признания "ЛДНР": список

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР", после чего ввел российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. США, Британия и ЕС угрожали в случае эскалации ввести санкции против России в случае эскалации.

Подробнее о том, какие меры грозят России - в материале РБК-Украина.

Какие санкции обещали США, Британия и ЕС:

  • сокращение российских возможностей по поставкам энергоносителей на мировые рынки;
  • против экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг;
  • ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям;
  • ограничение доступа к мировым финансовым рынкам;

Также сообщалось, что США и ЕС решили не отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. В то же время, США сообщали, что Германия может принять решение касательно будущего российского газопроводу "Северный поток-2".

Какие санкции уже ввели:

  • запрет на новые инвестиции в "ЛДНР";

  • запрет на импорт в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";

  • запрет на экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США в "ЛДНР";

  • блокировка имущества на территории США;

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и сразу распорядился ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина опубликовало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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