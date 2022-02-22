Режим санкцій включений? Які заходи загрожують Росії після визнання "ЛДНР": список

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", після чого ввів російські війська на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей. США, Британія і ЄС погрожували в разі ескалації ввести санкції проти Росії в разі ескалації.
Детальніше про те, які заходи загрожують Росії - в матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялося, що США і ЄС вирішили не відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Разом з тим, США повідомляли, що Німеччина може прийняти рішення щодо майбутнього російського газопроводу "Північний потік-2".
заборона на нові інвестиції в "ЛДНР";
заборона на імпорт в США, прямо або побічно, будь-яких товарів, послуг або технологій з "ЛДНР";
заборона на експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, з США в "ЛДНР";
блокування майна на території США;
Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" і відразу розпорядився ввести російські війська на окупований Донбас.
РБК-Україна опублікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.