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Режим санкцій включений? Які заходи загрожують Росії після визнання "ЛДНР": список

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", після чого ввів російські війська на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей. США, Британія і ЄС погрожували в разі ескалації ввести санкції проти Росії в разі ескалації.

Детальніше про те, які заходи загрожують Росії - в матеріалі РБК-Україна.

Які санкції обіцяли США, Британія та ЄС:

  • скорочення російських можливостей з постачання енергоносіїв на світові ринки;
  • проти економічних і стратегічно важливих секторів, включаючи військову, видобувну, хімічну галузі та сферу фінансових послуг;
  • обмеження в енергетичному секторі і за високими технологіями;
  • обмеження доступу до світових фінансових ринків;

Також повідомлялося, що США і ЄС вирішили не відключати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Разом з тим, США повідомляли, що Німеччина може прийняти рішення щодо майбутнього російського газопроводу "Північний потік-2".

Які санкції вже ввели:

  • заборона на нові інвестиції в "ЛДНР";

  • заборона на імпорт в США, прямо або побічно, будь-яких товарів, послуг або технологій з "ЛДНР";

  • заборона на експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, з США в "ЛДНР";

  • блокування майна на території США;

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" і відразу розпорядився ввести російські війська на окупований Донбас.

РБК-Україна опублікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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