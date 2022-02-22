Режим санкций включен? Какие меры грозят России после признания "ЛДНР": список

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР", после чего ввел российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. США, Британия и ЕС угрожали в случае эскалации ввести санкции против России в случае эскалации.

Подробнее о том, какие меры грозят России - в материале РБК-Украина.

Какие санкции обещали США, Британия и ЕС: сокращение российских возможностей по поставкам энергоносителей на мировые рынки;

против экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг;

ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям;

ограничение доступа к мировым финансовым рынкам; Также сообщалось, что США и ЕС решили не отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. В то же время, США сообщали, что Германия может принять решение касательно будущего российского газопроводу "Северный поток-2". Какие санкции уже ввели: запрет на новые инвестиции в "ЛДНР";

запрет на импорт в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";

запрет на экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США в "ЛДНР";

блокировка имущества на территории США;