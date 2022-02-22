ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Режим санкций включен? Какие меры грозят России после признания "ЛДНР": список

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 01:32
Режим санкций включен? Какие меры грозят России после признания "ЛДНР": список Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР", после чего ввел российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. США, Британия и ЕС угрожали в случае эскалации ввести санкции против России в случае эскалации.

Подробнее о том, какие меры грозят России - в материале РБК-Украина.

Какие санкции обещали США, Британия и ЕС:

  • сокращение российских возможностей по поставкам энергоносителей на мировые рынки;
  • против экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг;
  • ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям;
  • ограничение доступа к мировым финансовым рынкам;

Также сообщалось, что США и ЕС решили не отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. В то же время, США сообщали, что Германия может принять решение касательно будущего российского газопроводу "Северный поток-2".

Какие санкции уже ввели:

  • запрет на новые инвестиции в "ЛДНР";

  • запрет на импорт в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";

  • запрет на экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США в "ЛДНР";

  • блокировка имущества на территории США;

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и сразу распорядился ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина опубликовало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше