Режим Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність, - розвідка Латвії
Після вторгнення армії РФ в Україну стабільність і життєздатність режиму російського диктатора Володимира Путіна проходить випробування на стабільність і довговічність.
Про це заявило Бюро із захисту Конституції (розвідка Латвії - ред.), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Як розвідка оцінює стан режиму Путіна
"Військовий заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і перехід бойових дій на територію Росії - лише деякі з нещодавніх випробувань, з якими доводиться стикатися режиму", - зазначають у Бюро.
Зазначається, що режим Путіна залишається стабільним, однак динаміка ситуації потребує регулярного спостереження та аналізу.
Фактично стабільність і життєздатність режиму Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність.
Що в Бюро говорять про російське суспільство
"Позиція російського суспільства - один із показників, який може вплинути як на курс внутрішньої політики Росії, так і на контекст міжнародних відносин", - йдеться у звіті Бюро.
Розвідка Латвії зазначає, що в Росії помітно дедалі більше тенденцій, які свідчать про зростаючу політичну апатію в суспільстві.
У суспільстві спостерігається зростаюча соціальна апатія і дистанціювання від політичних процесів у країні (деполітизація).
Ця тенденція також спостерігається в соціальних опитуваннях, в яких російське суспільство проявляє обережність, особливо якщо воно не збігається з головною політичною лінією.
Розвідка Латвії розповіла про підтримку російським суспільством війни проти України
"Абсолютна більшість (75-80%) росіян висловлюють підтримку "спеціальної військової операції", - йдеться у повідомленні.
Розвідка Латвії уточнює, що при цьому не настільки однозначна картина спостерігається в ситуації, коли в запитаннях припускають можливість утриматися від відповіді або необхідно дати оцінку бажаному подальшому перебігу війни.
У такій ситуації ставлення до війни проти України більш тонке:
- чверть населення (23%) підтримали початкове вторгнення і вважають, що "операція" має тривати (прихильники);
- третина (32%) спочатку були проти вторгнення і вважають за необхідне досягти мирного врегулювання (опоненти);
- більшість опитаних, близько двох п'ятих (41%) підтримали початкове вторгнення, проте вважають за необхідне дійти мирної угоди.
Можливість протестів у РФ
У Бюро додали, що хвиля протестів у РФ малоймовірна, але не може бути повністю виключена.
"Хоча ставлення російської громадськості до війни проти України складне і змінюється, наразі воно не подає сигналів про суттєву безпосередню загрозу політичній стабільності режиму Путіна в Росії", - додала розвідка.
Підтримка росіянами війни проти України
Нещодавно повідомлялось, що під кінець липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.
Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що не може собі уявити, що режим Путіна впаде в найближчому майбутньому.
Вчора Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови, в якому росіянин розповів своєму знайомому про проблеми всередині країни і про бажання повалити режим диктатора Володимира Путіна.
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