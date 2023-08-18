Режим Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність, - розвідка Латвії

Після вторгнення армії РФ в Україну стабільність і життєздатність режиму російського диктатора Володимира Путіна проходить випробування на стабільність і довговічність.

Про це заявило Бюро із захисту Конституції (розвідка Латвії - ред.), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Як розвідка оцінює стан режиму Путіна

"Військовий заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і перехід бойових дій на територію Росії - лише деякі з нещодавніх випробувань, з якими доводиться стикатися режиму", - зазначають у Бюро.

Зазначається, що режим Путіна залишається стабільним, однак динаміка ситуації потребує регулярного спостереження та аналізу.

Фактично стабільність і життєздатність режиму Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність.

Що в Бюро говорять про російське суспільство

"Позиція російського суспільства - один із показників, який може вплинути як на курс внутрішньої політики Росії, так і на контекст міжнародних відносин", - йдеться у звіті Бюро.

Розвідка Латвії зазначає, що в Росії помітно дедалі більше тенденцій, які свідчать про зростаючу політичну апатію в суспільстві.

У суспільстві спостерігається зростаюча соціальна апатія і дистанціювання від політичних процесів у країні (деполітизація).

Ця тенденція також спостерігається в соціальних опитуваннях, в яких російське суспільство проявляє обережність, особливо якщо воно не збігається з головною політичною лінією.

Розвідка Латвії розповіла про підтримку російським суспільством війни проти України

"Абсолютна більшість (75-80%) росіян висловлюють підтримку "спеціальної військової операції", - йдеться у повідомленні.

Розвідка Латвії уточнює, що при цьому не настільки однозначна картина спостерігається в ситуації, коли в запитаннях припускають можливість утриматися від відповіді або необхідно дати оцінку бажаному подальшому перебігу війни.

У такій ситуації ставлення до війни проти України більш тонке:

чверть населення (23%) підтримали початкове вторгнення і вважають, що "операція" має тривати (прихильники);

третина (32%) спочатку були проти вторгнення і вважають за необхідне досягти мирного врегулювання (опоненти);

більшість опитаних, близько двох п'ятих (41%) підтримали початкове вторгнення, проте вважають за необхідне дійти мирної угоди.

Можливість протестів у РФ

У Бюро додали, що хвиля протестів у РФ малоймовірна, але не може бути повністю виключена.

"Хоча ставлення російської громадськості до війни проти України складне і змінюється, наразі воно не подає сигналів про суттєву безпосередню загрозу політичній стабільності режиму Путіна в Росії", - додала розвідка.

Підтримка росіянами війни проти України

Нещодавно повідомлялось, що під кінець липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.

Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що не може собі уявити, що режим Путіна впаде в найближчому майбутньому.

Вчора Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови, в якому росіянин розповів своєму знайомому про проблеми всередині країни і про бажання повалити режим диктатора Володимира Путіна.