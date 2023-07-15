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Не країна з демократією. Глава МЗС Німеччини висловилася про можливість падіння режиму Путіна

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Субота 15 липня 2023 15:55
Не країна з демократією. Глава МЗС Німеччини висловилася про можливість падіння режиму Путіна Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чи можливе падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Bild.

На запитання, чи може вона уявити собі, що режим Путіна впаде в найближчому майбутньому, Бербок відповіла: "Не уявляю. Ситуація саме така. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії. Тому що ми маємо справу не з країною, яка є демократичною, як ми".

Конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ

Інформація про конфлікт і своєрідне змагання між Федеральною службою безпеки (ФСБ) і Міністерством оборони РФ триває вже давно. І зараз однією з причин цього протистояння є війна, яку розв'язала Росія проти України і тепер намагається втримати свої позиції на тлі контрнаступу ЗСУ.

Свідченням цих баталій став, зокрема, "витік" до мережі секретних документів Пентагону. Де серед іншого йшлося, що між ФСБ та Міноборони є конфлікт через приховування правдивої інформації про втрати росіян на полі бою.

Внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, стала однією з причин того, чому Кремль від "Києва за три дні" до більш ніж року повномасштабної війни не зміг забезпечити собі перемоги на полі бою.

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