Режим Путина сейчас проходит испытание на стабильность и долговечность, - разведка Латвии

После вторжения армии РФ в Украину стабильность и жизнеспособность режима российского диктатора Владимира Путина проходит испытание на стабильность и долговечность.

Об этом заявило Бюро по защите Конституции (разведка Латвии - ред.), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как разведка оценивает состояние режима Путина

"Военный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и переход боевых действий на территорию России - лишь некоторые из недавних испытаний, с которыми приходится сталкиваться режиму", - отмечают в Бюро.

Отмечается, что режим Путина остается стабильным, однако динамика ситуации требует регулярного наблюдения и анализа.

Фактически стабильность и жизнеспособность режима Путина сейчас проходит испытание на стабильность и долговечность.

Что в Бюро говорят о российском обществе

"Позиция российского общества - один из показателей, который может повлиять как на курс внутренней политики России, так и на контекст международных отношений", - говорится в отчете Бюро.

Разведка Латвии отмечает, что в России заметно все больше тенденций, свидетельствующих о растущей политической апатии в обществе.

В обществе наблюдается растущая социальная апатия и дистанцирование от политических процессов в стране (деполитизация).

Эта тенденция также наблюдается в социальных опросах, в которых российское общество проявляет осторожность, особенно если оно не совпадает с главной политической линией.

Разведка Латвии рассказала о поддержке российским обществом войны против Украины

"Абсолютное большинство (75-80%) россиян выражают поддержку "специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Разведка Латвии уточняет, что при этом не столь однозначная картина наблюдается в ситуации, когда в вопросах предполагают возможность воздержаться от ответа или необходимо дать оценку желаемому дальнейшему ходу войны.

В такой ситуации отношение к войне против Украины более тонкое:

четверть населения (23%) поддержали первоначальное вторжение и считают, что "операция" должна продолжаться (сторонники);

треть (32%) изначально были против вторжения и считают необходимым достичь мирного урегулирования (оппоненты);

большинство опрошенных, около двух пятых (41%) поддержали первоначальное вторжение, однако считают необходимым прийти к мирному соглашению.

Возможность протестов в РФ

В Бюро добавили, что волна протестов в РФ маловероятна, но не может быть полностью исключена.

"Хотя отношение российской общественности к войне против Украины сложное и меняется, пока оно не подает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности режима Путина в России", - добавила разведка.

Поддержка россиянами войны против Украины

Недавно сообщалось, что к концу июля 2023 года 75% россиян поддерживают войну против Украины. С февраля 2022 года эта цифра меняется незначительно.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что не может себе представить, что режим Путина упадет в обозримом будущем.

Вчера Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора, в котором россиянин рассказал своему знакомому о проблемах внутри страны и о желании свергнуть режим диктатора Владимира Путина.