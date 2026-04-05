Режим у пастці власних амбіцій: у МЗС РФ поскаржилися на виснажливу битву на трьох фронтах

У МЗС РФ поскаржилися на "війну на три фронти".
Як пише РБК-Україна, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на Всеросійському медіафорумі "ЮНКОР" у Національному центрі "Росія", повідомляють рос ЗМІ.
Отож, російська верхівка дедалі частіше змушена публічно визнавати, що розв’язана нею повномасштабна війна проти України перетворилася на стратегічну пастку.
Наприклад, Марія Захарова почала скаржитися на труднощі, озвучивши, що Росія веде виснажливу боротьбу аж на трьох фронтах одночасно: на військовому, економічному та інформаційному.
"Ми боремося на трьох фронтах. На одному фронті у нас один збройний конфлікт, битва. На іншому фронті - економічна битва, бо проти нашої країни розгорнуто торговельну війну. Ще є і інформаційний фронт", - зазначила дипломат.
Ці слова прозвучали як непряме підтвердження того, що ресурси Москви не безмежні. Ще б пак, кожен із названих Захаровою "фронтів" є прямим наслідком агресії Кремля:
Подібна риторика може бути спрямована на виправдання нових хвиль мобілізації та падіння рівня життя росіян. Очевидно, що Захарова намагається подати свою країну як "жертву", хоча саме дії РФ призвели до повної міжнародної ізоляції країни.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, США, ЄС та їхні союзники запровадили проти Росії масштабні санкції. Обмеження стосуються банків, енергетики, оборонної промисловості, експорту технологій, а також персональних санкцій проти російських чиновників, олігархів і компаній. Мета санкцій - послабити економіку РФ і обмежити її можливості фінансувати війну.
Наразі відомо, що у РФ масово закривають магазини через падіння попиту. Лише в Москві за рік стало на 4500 магазинів менше, у Петербурзі - на 3000.
А 1 квітня стало відомо про фактичний "нафтовий параліч" на Балтиці. Через зупинку експорту нафти та скрапленого газу через балтійські порти країна-агресор, за наявними оцінками, щодня втрачає понад 70 мільйонів доларів.