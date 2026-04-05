Отож, російська верхівка дедалі частіше змушена публічно визнавати, що розв’язана нею повномасштабна війна проти України перетворилася на стратегічну пастку.

Наприклад, Марія Захарова почала скаржитися на труднощі, озвучивши, що Росія веде виснажливу боротьбу аж на трьох фронтах одночасно: на військовому, економічному та інформаційному.

"Ми боремося на трьох фронтах. На одному фронті у нас один збройний конфлікт, битва. На іншому фронті - економічна битва, бо проти нашої країни розгорнуто торговельну війну. Ще є і інформаційний фронт", - зазначила дипломат.

Ці слова прозвучали як непряме підтвердження того, що ресурси Москви не безмежні. Ще б пак, кожен із названих Захаровою "фронтів" є прямим наслідком агресії Кремля:

Збройний конфлікт: окупаційні війська продовжують спалювати резерви в Україні, зустрічаючи героїчний опір ЗСУ. Економічне битва: "Торговельна війна", на яку скаржиться дипломатка, - це зашморг міжнародних санкцій, що повільно, але впевнено руйнує російську промисловість. Інформаційний фронт: Кремль остаточно програв битву за світову аудиторію, опинившись у вакуумі власних фейків та пропаганди.

Подібна риторика може бути спрямована на виправдання нових хвиль мобілізації та падіння рівня життя росіян. Очевидно, що Захарова намагається подати свою країну як "жертву", хоча саме дії РФ призвели до повної міжнародної ізоляції країни.