Режим в ловушке собственных амбиций: в МИД РФ пожаловались на изнурительную битву на трех фронтах

В МИД РФ пожаловались на "войну на три фронта".
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Всероссийском медиафоруме "ЮНКОР" в Национальном центре "Россия", сообщают рос СМИ.
Так, российская верхушка все чаще вынуждена публично признавать, что развязанная ею полномасштабная война против Украины превратилась в стратегическую ловушку.
Например, Мария Захарова начала жаловаться на трудности, озвучив, что Россия ведет изнурительную борьбу аж на трех фронтах одновременно: на военном, экономическом и информационном.
"Мы боремся на трех фронтах. На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, битва. На другом фронте - экономическая битва, потому что против нашей страны развернута торговая война. Еще есть и информационный фронт", - отметила дипломат.
Эти слова прозвучали как косвенное подтверждение того, что ресурсы Москвы не безграничны. Еще бы, каждый из названных Захаровой "фронтов" является прямым следствием агрессии Кремля:
Подобная риторика может быть направлена на оправдание новых волн мобилизации и падения уровня жизни россиян. Очевидно, что Захарова пытается подать свою страну как "жертву", хотя именно действия РФ привели к полной международной изоляции страны.
Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, США, ЕС и их союзники ввели против России масштабные санкции. Ограничения касаются банков, энергетики, оборонной промышленности, экспорта технологий, а также персональных санкций против российских чиновников, олигархов и компаний. Цель санкций - ослабить экономику РФ и ограничить ее возможности финансировать войну.
Известно, что в РФ массово закрывают магазины из-за падения спроса. Только в Москве за год стало на 4500 магазинов меньше, в Петербурге - на 3000.
А 1 апреля стало известно о фактическом "нефтяном параличе" на Балтике. Из-за остановки экспорта нефти и сжиженного газа через балтийские порты страна-агрессор, по имеющимся оценкам, ежедневно теряет более 70 миллионов долларов.