Режим Лукашенка хоче змусити вступити до народного ополчення понад 100 тисяч білорусів

У Білорусі вже склали плани щодо формування так званого народного ополчення. Мінськ хоче змусити вступити туди 100-150 тисяч білорусів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА , про це заявив голова Міноборони Білорусі Віктор Хренін.

Він зазначив, що нібито чисельність "добровольців", які вступлять до народного ополчення, може навіть перевищити 150 тисяч людей.

"Ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати і ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки", - розповів Хренін.

За словами міністра, такі "народні ополченці" будуть особливо затребувані у сільській місцевості, де потрібні люди, які допоможуть місцевій владі "підтримати порядок у ситуації, коли не виключена діяльність диверсантів".

"Ми дивимося, як відбувається конфлікт на півдні (в Україні - ред.), і бачимо, що нам потрібен такий склад, такий організм, на додаток до системи забезпечення обороноздатності нашої країни", - додав Хренін.