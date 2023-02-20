Режим Лукашенко хочет заставить вступить в народное ополчение более 100 тысяч белорусов

В Беларуси уже составили планы по формированию так называемого народного ополчения. Минск хочет заставить вступить туда 100-150 тысяч белорусов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА , об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Он отметил, что якобы численность "добровольцев", которые вступят в народное ополчение, может даже превысить 150 тысяч человек.

"Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины", - рассказал Хренин.

По словам министра, такие "народные ополченцы" будут особенно востребованы в сельской местности, где нужны люди, которые помогут местным властям "поддержать порядок в ситуации, когда не исключена деятельность диверсантов".

"Мы смотрим, как проходит конфликт на юге (в Украине - ред.), и видим, что нам нужен такой состав, такой организм, в дополнение к системе обеспечения обороноспособности нашей страны", - добавил Хренин.