Режим Асада за два роки відправив літаками до Росії сотні мільйонів готівкою, - FT

Режим Башара Асада, з 2018 по 2019 рік, відправив літаками до Російської Федерації (РФ) близько двох тонн доларів та євро. Загалом було здійснено 21 рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Рейси здійснювались з березня 2018 року до вересня 2019-го. Загалом було переправлено 250 мільйонів доларів та євро.

Зазначається, що поставки готівки до Росії збіглись в часі з тим, що Сирія стала залежною від військової підтримки Москви, а також найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

"До 2018 року таких грошових переказів між центральним банком Сирії та російськими банками не було, згідно з записами, які ведуться з 2012 року... Особа, знайома з даними сирійського центрального банку, повідомила, що до 2018 року валютні резерви були "майже нульовими". Але через санкції банк був змушений здійснювати платежі готівкою", - пише FT.

Зокрема з 2013-го родина Асада придбала у Москві 20 розкішних квартир, використовуючи складну систему компаній і кредитних угод.

Падіння режиму Асада у Сирії

Нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами сирійської національної армії та армією диктатора Асада. Тим часом диктатор вже втік до Москви.

Детальніше про падіння режиму, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як відзначав нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії.