Режим Асада за два года отправил самолетами в Россию сотни миллионов наличными, - FT

Режим Башара Асада, с 2018 по 2019 год, отправил самолетами в Российскую Федерацию (РФ) около двух тонн долларов и евро. Всего было осуществлено 21 рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Рейсы осуществлялись с марта 2018 года по сентябрь 2019-го. Всего было переправлено 250 миллионов долларов и евро.

Отмечается, что поставки наличных в Россию совпали во времени с тем, что Сирия стала зависимой от военной поддержки Москвы, а также наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

"До 2018 года таких денежных переводов между центральным банком Сирии и российскими банками не было, согласно записям, которые ведутся с 2012 года... Лицо, знакомое с данными сирийского центрального банка, сообщило, что до 2018 года валютные резервы были "почти нулевыми". Но из-за санкций банк был вынужден осуществлять платежи наличными", - пишет FT.

В частности, с 2013-го семья Асада приобрела в Москве 20 роскошных квартир, используя сложную систему компаний и кредитных сделок.

Падение режима Асада в Сирии

Недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами сирийской национальной армии и армией диктатора Асада. Между тем диктатор уже сбежал в Москву.

Подробнее о падении режима, - читайте в материале РБК-Украина.

Как отмечал недавно президент Владимир Зеленский, Украина согласовала работу по помощи Сирии.