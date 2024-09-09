Резерви України зросли на 5 млрд доларів після падіння чотири місяці поспіль
Міжнародні резерви України протягом серпня 2024 року збільшилися на 13,7% (на 5,096 млрд доларів) до 42,331 млрд доларів. Резерви зросли завдяки допомозі ЄС та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Резерви зросли після падіння протягом чотирьох місяців поспіль.
З початку року резерви збільшилися на 4,5% (на 1,823 млрд доларів).
Причини зростання резервів
Як зазначили в пресслужбі НБУ, збільшення резервів було зумовлено значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 8,465 млрд доларів. З цієї суми:
- 4,553 млрд доларів - від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
- 3,899 млрд доларів - від Світового банку (грант від США).
За обслуговування та погашення державного боргу виплачено 724,1 млн доларів, з яких:
- 266,0 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 239,9 млн доларів - виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);
- 130,1 млн доларів - виплати за державними деривативами;
- 88,1 млн доларів - сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.
НБУ в серпні продав на міжбанку 2,696 млрд доларів, що менше, ніж в липні на 18,4%.
Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443,0 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у березні 2024 року зросли до 43,763 млрд доларів - рекордного рівня в історії України. Після того резерви знижувалися.
У липні НБУ погіршив прогноз щодо резервів на кінець 2024 року з 43,4 млрд доларів до 41,2 млрд доларів, на кінець 2025 року з 44,3 млрд доларів до 37,3 млрд доларів, на кінець 2026 року з 39,3 млрд доларів до 32,0 млрд доларів.