Резервы Украины выросли на 5 млрд долларов после падения четыре месяца подряд

Международные резервы Украины в течение августа 2024 увеличились на 13,7% (на 5,096 млрд долларов) до 42,331 млрд долларов. Резервы выросли благодаря помощи ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Резервы выросли после падения в течение четырех месяцев подряд.

С начала года резервы увеличились на 4,5% (на 1,823 млрд долларов).

Причины роста резервов

Как отметили в пресс-службе НБУ, увеличение резервов было обусловлено значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В частности, на валютные счета правительства в НБУ поступило 8,465 млрд. долларов. Из этой суммы:

4,553 млрд долларов – от Европейского Союза в пределах инструмента Ukraine Facility;

3,899 млрд долларов – от Всемирного банка (грант от США).

За обслуживание и погашение государственного долга выплачено 724,1 млн долларов, из которых:

266,0 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

239,9 млн долларов – выплаты, связанные с совершением сделок (ОЗГП);

130,1 млн долларов – выплаты по государственным деривативам;

88,1 млн долларов – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 392,4 млн. долларов.

НБУ в августе продал на межбанке 2,696 млрд долларов, что меньше чем в июле на 18,4%.

Также в августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 443 млн долларов.