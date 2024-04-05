Міжнародні резерви України зросли до рекордного рівня: НБУ назвав причину

Міжнародні резерви України протягом березня 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд. доларів. Це максимальний рівень історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Це максимальний рівень в історії України.

Попереднього максимуму було досягнуто в липні 2023 року (41,738 млрд доларів), після чого резерви в основному скорочувалися.

"Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд доларів) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні НБУ.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9,316 млрд доларів. З цієї суми:

4,901 млрд доларів - від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

1,626 млрд доларів - від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

1,471 млрд доларів - від Канади;

881 млн доларів - від МВФ;

286 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

118 млн доларів - грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

32 млн доларів - грантові кошти від Сербії.

На обслуговування та погашення державного боргу виплачено 363,5 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн доларів.

НБУ продав на валютному ринку 1,788 млрд доларів.

Також березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн доларів.