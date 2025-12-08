"Резерв+" зможе попереджати про повістки: коли запрацює нова функція

Зміни в "Резерв+"

"Там (у "Резерв+" - ред.) додасться функція найближчим часом про те, що ви можете, якщо ви захочете, натиснути на галочку й отримувати інформацію про те, що вам, наприклад, іде повістка або будь-які повідомлення про розгляд адмінсправи, якщо ви порушуєте право військового обліку", - розповів він.

За словами чиновника, таку функцію додадуть на прохання користувачів. При цьому українці, які порушили правила військового обліку, зможуть отримати повідомлення про наявність штрафу. Функція буде доступна у 2026 році.

Також планується можливість постановки на військовий облік через "Резерв+" або в автоматичному режимі для молодих українців.

Берестовий розповів, що в застосунку поліпшать розділ із вакансіями - система рекомендуватиме вакансії відповідно до вмінь конкретної людини. Також можна буде додавати інформацію про себе, щоб потенційна служба була більш релевантна до вмінь.

Планується й забезпечити справедливе покарання для всіх порушників правил військового обліку, оскільки банківські картки блокували лише малій частині порушників.

Зміни в реєстрі "Оберіг"

Берестовий розповів, що в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" будуть автоматизовані процеси, які стосуються наслідків покарання за порушення правил обліку.

"Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження непотрібних процесів на ТЦК і щоб вони просто управляли інформацією, даними, дашбордами і викликали тих людей і автоматично люди отримували покарання, скажімо так, наслідки, якщо вони не дотримуються обов'язків військовозобов'язаних", - пояснив він.