RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Резерв+" сможет предупреждать о повестках: когда заработает новая функция

Иллюстративное фото: украинцев будут предупреждать о повестках в "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Елена Чернякова

В приложение "Резерв+" добавят возможность получать уведомления о повестках. Планируется, что такая функция заработает в следующем году.

Об этом на полях форума Digital Defence Forum заявил руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой, передает корреспондент РБК-Украина.

Изменения в "Резерв+"

"Там (в "Резерв+" - ред.) добавится функция в ближайшее время о том, что вы можете, если вы захотите, нажать на ​​галочку и получать информацию о том, что вам, например, идет повестка или какие-либо сообщения о рассмотрении админдела, если вы нарушаете право воинского учета", - рассказал он. 

 

По словам чиновника, такую функцию добавят по просьбам пользователей. При этом украинцы, которые нарушили правила воинского учета, смогут получить уведомление о наличии штрафа. Функция будет доступна в 2026 году.

Также планируется возможность постановки на воинский учет через "Резерв+" или в автоматическом режиме для молодых украинцев. 

Берестовой рассказал, что в приложении улучшат раздел с вакансиями - система будет рекомендовать вакансии в соответствии с умениями конкретного человека. Также можно будет добавлять информацию о себе, чтобы потенциальная служба была более релевантная к умениям. 

Планируется и обеспечить справедливое наказание для всех нарушителей правил воинского учета, поскольку банковские карты блокировали только малой части нарушителей. 

Изменения в реестре "Оберіг"

Берестовой рассказал, что в реестре военнообязанных "Оберіг" будут автоматизированы процессы, которые касаются последствий наказания за нарушения правил учета. 

"Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку ненужных процессов на ТЦК и чтобы они просто управляли информацией, данными, дашбордами и вызывали тех людей и автоматически люди получали наказание, скажем так, последствия, если они не следуют обязанностям военнообязанных", - объяснил он. 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в УкраинеПовестки