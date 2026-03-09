В "Резерв+" з’явилася нова відмітка в документах: чи варто хвилюватися, якщо вона є

У застосунку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі багатьох користувачів з’явилася відмітка "ВОС-999". Вона означає військово-облікову спеціальність для осіб, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського обласного ТЦК та СП .

У відомстві зазначають, що така спеціальність присвоюється військовозобов’язаним, які не мають попередньої військової підготовки.

Для чого з’явилася позначка

У ТЦК пояснили, що введення позначки ВОС-999 передбачене наказом Міністерство оборони України №317, ухваленим на підставі статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Такі дані потрібні державі для оцінки кількості військовозобов’язаних, які у разі призову під час мобілізації повинні пройти базову загальновійськову підготовку.

Чи потрібно щось робити користувачам

У Міноборони наголошують, що поява позначки ВОС-999 у застосунку не вимагає від користувачів жодних додаткових дій. Також вона не є підставою для штрафів або інших обмежень.

У ТЦК уточнили, що інформація має лише обліковий характер і використовується для розуміння кількості людей, які можуть потребувати базової військової підготовки у разі мобілізації.

Коли потрібно звернутися до ТЦК

Водночас у відомстві зазначили, що якщо військовозобов’язаний фактично має іншу військово-облікову спеціальність або проходив службу, навчання чи збори, ці дані варто оновити.

Змінити інформацію можна:

звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

або через застосунок "Резерв+".

У ТЦК наголошують, що, як і будь-які інші облікові дані, інформацію потрібно оновлювати, якщо вона не відповідає дійсності.