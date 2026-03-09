В "Резерв+" з’явилася нова відмітка в документах: чи варто хвилюватися, якщо вона є
У застосунку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі багатьох користувачів з’явилася відмітка "ВОС-999". Вона означає військово-облікову спеціальність для осіб, які не проходили військову службу або навчальні збори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського обласного ТЦК та СП.
У відомстві зазначають, що така спеціальність присвоюється військовозобов’язаним, які не мають попередньої військової підготовки.
Для чого з’явилася позначка
У ТЦК пояснили, що введення позначки ВОС-999 передбачене наказом Міністерство оборони України №317, ухваленим на підставі статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Такі дані потрібні державі для оцінки кількості військовозобов’язаних, які у разі призову під час мобілізації повинні пройти базову загальновійськову підготовку.
Чи потрібно щось робити користувачам
У Міноборони наголошують, що поява позначки ВОС-999 у застосунку не вимагає від користувачів жодних додаткових дій. Також вона не є підставою для штрафів або інших обмежень.
У ТЦК уточнили, що інформація має лише обліковий характер і використовується для розуміння кількості людей, які можуть потребувати базової військової підготовки у разі мобілізації.
Коли потрібно звернутися до ТЦК
Водночас у відомстві зазначили, що якщо військовозобов’язаний фактично має іншу військово-облікову спеціальність або проходив службу, навчання чи збори, ці дані варто оновити.
Змінити інформацію можна:
- звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- або через застосунок "Резерв+".
У ТЦК наголошують, що, як і будь-які інші облікові дані, інформацію потрібно оновлювати, якщо вона не відповідає дійсності.
Раніше РБК-Україна писало про запуск нової функції в застосунку "Резерв+", яка дозволяє вперше стати на військовий облік онлайн. Тепер призовники та військовозобов’язані чоловіки з біометричними документами можуть оформити облік через смартфон без відвідування ТЦК і проходження медкомісії, навіть перебуваючи за кордоном.
Також ми розповідали, що в Україні до 31 липня триває взяття на військовий облік юнаків, яким у 2026 році виповнюється 17 років (2009 року народження). Стати на облік можна онлайн через застосунок "Резерв+" або особисто в ТЦК, а несвоєчасна постановка може тягнути адміністративну відповідальність.