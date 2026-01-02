UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Резерв+" тимчасово не працюватиме: як уникнути проблем під час перевірки

Фото: "Резерв+" тимчасово не працюватиме вночі 3 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У реєстрі "Оберіг" вночі 3 січня триватимуть планові технічні роботи. "Резерв+" тимчасово не працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що для того, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, потрібно завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF".

Зазначається що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

"Резерв+"

Нагадаємо, "Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.

У грудні 2025 року Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.

Раніше "Резерв+" виступав альтернативою паперовим документам, але не їх заміною. Електронний військово-обліковий документ був прирівняний за силою до паперового.

Також в додатку "Резерв+" можна отримати знижку на штраф шляхом визнання порушення військового обліку. Після подання відповідної заяви розмір штрафу зменшиться на 50%.

Окрім цього в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.

Станом на сьогодні відстрочку через застосунок можуть оформити: люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім'ї захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, працівники закладів вищої та профосвіти.

