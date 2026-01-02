"Резерв+" тимчасово не працюватиме: як уникнути проблем під час перевірки

"3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що для того, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, потрібно завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF".

Зазначається що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.